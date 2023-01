La SENTENZA

Le condanne ai tre operatori per i maltrattamenti in Casa Serena a Grado

Pene di 4 anni e 10 mesi per Longo, di 4 anni e 4 mesi per Di Benedetto e 3 anni e 6 mesi per Di Maria. Risarcimenti a 6 anziani, al Comune e alla Kcs

Laura Borsani