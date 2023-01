Storica impresa dell'Ufm a Monfalcone: batte la Sacilese e vince la Coppa Italia

La Coppa Italia di Promozione brilla sotto la Rocca di Monfalcone. Il trofeo finisce meritatamente nelle mani dei cantierini dell'Ufm, ideale suggello del centenario del calcio in città e ciliegina sulla torta della giornata che vedeva inaugurata la nuova tribuna. L’hanno stipata in oltre un migliaio, costretti a soffrire per 120 minuti. Servizio di Luigi Murciano, video di Katia Bonaventura

01:34