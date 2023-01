Arresto cardiaco mentre partecipa alla Corsa della Bora a Trieste: portato con l’elicottero a Udine

TRIESTE Un sessantaduenne ha avuto un arresto cardiaco mentre partecipava alla "Corsa della bora". L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 8 gennaio. L'atleta è stato soccorso lungo un sentiero del percorso dal personale sanitario in servizio per la competizione. Gli operatori sono riusciti a rianimarlo. L'uomo, in gravi condizioni, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Udine.