Trieste, la Teofania il lancio della croce dal molo Audace

TRIESTE La comunità greco-ortodossa ha celebrato il divino pontificale del 6 gennaio. È la ricorrenza cui i greco-ortodossi, che la definiscono Teofania, attribuiscono particolare rilievo, in quanto in questa giornata ricordano il battesimo di Gesù. Nella tradizione greco-orientale, questa è anche la giornata in cui, in molte città tra cui Trieste, si ripropone il rito del lancio nelle acque del mare della croce, che poi i volontari, incuranti del freddo, vanno a recuperare a nuoto. Al termine del divino pontificale e della santificazione delle acque, celebrati nella chiesa di San Nicolò, si è tenuta la processione dalla chiesa per raggiungere, con l’accompagnamento della banda musicale, il molo Audace, da dove si procede con la benedizione delle acque, seguita dal lancio in mare della croce. In questo video di Francesco Bruni la fase più suggestiva: il tuffo dei volontari per il recupero della croce stessa. Il programma

02:29