Torna a Trieste la Corsa della Bora: ecco l’elenco delle vie interessate

TRIESTE Torna l’ormai consueto appuntamento del primo fine settimana dell’anno nuovo costituito dalla Corsa della Bora, la manifestazione podistica che si svolge tra montagna, Carso e mare e che si snoderà anche quest’anno lungo le strade della provincia.

A tale scopo il Comune ha emanato una specifica ordinanza che punta a consentire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza e a ridurre e contenere eventuali disagi alla viabilità. In particolare, dalle 8 di sabato fino alle 13 di domenica è prevista una serie di divieti di sosta e fermata sul piazzale antistante l’obelisco di Opicina, prima dell’inizio della “Napoleonica”.

Dalle 9 alle 13 di domenica sarà inoltre vietato il transito per tutti i veicoli (biciclette comprese) sulla stessa “Napoleonica”, tra l’obelisco di Opicina e l’abitato di Prosecco. Per quanto riguarda la zona della Costiera verrà istituito il senso unico di marcia lungo la strada che dalla stessa si inerpica verso l’abitato di Santa Croce dalle 22.15 di domani alle 13 di domenica.

Per permettere lo sviluppo della gara di 29 chilometri che si svolgerà domenica fra le vie della città, è prevista inoltre la sospensione temporanea della circolazione a partire dalle 11 fino a fine corsa lungo le vie Ghega, Cellini, Udine, Manna, Commerciale e Bonomea, nonché corso Cavour.

E sempre domenica, alle 10, è in agenda il via della “Urban Eco Marathon” di 42 chilometri con partenza da piazza Unità: saranno coinvolte le vie Teatro Romano, Bramante, Veronese, San Marco, Industria e Gramsci, nonché la ciclo-pedonale “Cottur” fino all’abitato carsico di Basovizza.

Dalle 9 alle 13 della stessa giornata di domenica, infine, sarà sospesa temporaneamente la circolazione lungo le vie San Giusto e Risorta, piazza Vico, via Bramante (tra piazza della Cattedrale) e scala Dublino, e poi lungo le vie Veronese e San Giacomo in Monte e la bretella di collegamento tra corso Cavour e largo Santos. Ripercussioni legate a tali chiusure si potranno registrare in queste ore sulle linee del servizio pubblico. Trattandosi di sospensioni della circolazione “a spot”, Trieste Trasporti fa sapere che opererà comunque senza interruzioni con il consueto orario e senza modifiche.