Ricercato per furto di rame viene arrestato dai Carabinieri di Aurisina

TRIESTE Sulle sue possenti spalle si carica le pesanti bobine di rame che i complici hanno trafugato dal magazzino della ferrovia e, con pazienza, sfila guaina dopo guaina per recuperare il prezioso oro rosso, ossia il rame. In una sola notte riesce a sbobinare 13 tonnellate di rame, ma alle luci dell’alba cala il sipario sulla sua attività criminale e, una volta scoperto, viene denunciato.

Alla fine capisce che le sue mani possono essere impiegate per fare altri lavora, emigra in Francia e si mette a lavorare come carrozziere. A distanza di qualche tempo viene controllato dalla Radiomobile di Aurisina che lo rintraccia su un pullman di linea. La sua fedina penale è ormai segnata, e subito lo scoprono pure i Carabinieri. Infatti l’uomo, 44enne di origini romene, è ricercato per un mandato di cattura, dovendo scontare 10 mesi di reclusione per furto aggravato commesso 10 anni fa a Firenze. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina lo arresta e lo conduce al locale carcere del Coroneo.