Varvuole, seime e pignarul: viaggio fotografico nelle tradizioni dell'Epifania

Raccogliamo in questa galleria fotografica le foto scattate giovedì 5 gennaio da Katia Bonaventura fra Grado, l'Isontino e la Bassa friulana, nei territori in cui la tradizione dell'Epifania è molto radicata. In particolare a Grado vanno in scena le varvuole, che sono le streghe cattive del mare; a Vermegliano "il seimo", che rappresenta il rogo più visibile dell'Isontino, mentre a Pieris si celebra la seima della barca. Al di là dell'Isonzo, invece, nella Bassa friulana, e più precisamente a Strassoldo, la befana arriva in mezzo al laghetto, dove dà fuoco al pignarul.