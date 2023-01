Trieste, viaggio nei misteriosi sotterranei di Santa Maria Maggiore

Paolo Guglia della Società Adriatica di Speleologia racconta la storia della “camera rossa” all’interno dei misteriosi sotterranei della chiesa di Santa Maria Maggiore di Trieste, nota anche come chiesa barocca dei Gesuiti. Secondo la leggenda dei sotterranei dei Gesuiti, sorta nella seconda parte dell’Ottocento, in queste segrete c’era una sala adibita ai processi dell’inquisizione, in quella che è stata poi definita, appunto, come la “camera rossa”. QUI L’ARTICOLO

