Non ce l’ha fatta la 50enne salvata in mare a Barcola: è morta in ospedale

TRIESTE. Non ce l’ha fatta la 50enne che era stata soccorsa in mare a Barcola nel tardo pomeriggio di martedì. Era ricoverata all’ospedale di Cattinara e le sue condizioni erano apparse da subito critiche: quando era stata portata sulla terraferma era in arresto cardiaco. Questo giovedì 5 gennaio la donna è deceduta.

Martedì alcuni passanti l’avevano vista galleggiare nelle vicinanze dello squero ed erano intervenuti evitando che annegasse. Tra gli improvvisati soccorritori c’era chi non aveva esitato a entrare in acqua per riportare la donna sulla terra ferma e nel frattempo era stato dato l’allarme con una chiamata al Nue 112, il Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia.

In attesa dell’arrivo dei sanitari erano stati gli stessi passanti a prodigarsi per far ripartire il cuore della donna, avviando le manovre di rianimazione cardiopolmonare guidati passo passo, telefonicamente, da un infermiere della centrale operativa per l’emergenza sanitaria (Sores). Poi era toccato ai sanitari dell’ambulanza e dell’automedica, arrivati sul posto, continuare le manovre di rianimazione: il cuore della donna aveva ripreso a battere.

Stabilizzata, la 50enne era stata caricata sull’ambulanza che poi era partita verso l’ospedale di Cattinara dove la donna era arrivata in codice rosso, dunque in condizioni molto gravi. Il prodigarsi dei medici, nelle successive 48 ore, non è purtroppo bastato.

Il personale della Capitaneria di porto ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La donna era da sola quando era finita in acqua. Non si può escludere l’evento di natura accidentale anche se sembra più probabile che si sia trattato di un gesto volontario.