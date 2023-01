In pensione entro il 2025 altri settanta medici di base in Fvg

TRIESTE. «La situazione è già drammatica, ma ci prepariamo a perdere, per raggiunti limiti di età, altri 70 medici di medicina generale nei prossimi due anni». Ferdinando Agrusti, segretario regionale della Fimmg, ha raccolto i dati. Nel 2023 andranno in quiescenza perché settantenni 9 medici di medicina generale a Trieste e 3 in provincia di Gorizia, nel 2024 se ne aggiungeranno 6 nell’area giuliana e 2 nell’Isontino. Nello stesso biennio raggiungeranno la pensione tra i 25 e i 30 medici di famiglia in provincia di Udine e altri 15 a Pordenone. Tenendo conto che qualcuno anticiperà l’uscita dal lavoro, ecco che si sale circa a quota 70, un ulteriore calo di risorse umane dopo che negli ultimi anni si è scesi abbondantemente sotto i 900 mmg in regione (siamo a 844, compresi i pediatri di libera scelta).

Di qui l'appello della stessa Fimmg alla vaccinazione antinfluenzale dei soggetti a rischio. «L’aumento dei casi – sottolinea Agrusti – ha messo sotto pressione i medici di famiglia, subissati da telefonate e messaggi, ma anche gli ospedali nei quali si registra un forte aumento dei ricoveri. L’ondata arriva in un sistema sanitario che deve affrontare anche il Covid 19 e in cui il sistema territoriale deva far fronte a una carenza di oltre 100 mmg sul territorio».

A questo tema, osserva il presidente Snami Fvg Stefano Vignando, «è legata la questione dell’aumento unilaterale dei massimali imposto in Asugi e in AsFo. La nostra proposta di stoppare quel provvedimento è stata recepita nel recente accordo aziendale, ma rimangono senza risposta da parte della direzione centrale Salute le nostre sollecitazioni di lunga data». La reiterata richiesta dello Snami è di un «fattivo coinvolgimento delle rappresentanze sindacali della medicina generale per costruire insieme il futuro, con l’unico obiettivo di garantire la miglior assistenza possibile ai cittadini per troppo tempo messi, a parole, al centro del sistema salute. Nel centro – dichiara Vignando – i cittadini ci sono, ma del vortice burocratico amministrativo fatto di Cup che “respingono” per qualsiasi cavillo, liste d’attesa infinite e mancate tutele per il superamento dei tempi massimi, andirivieni tra strutture sanitarie erogatrici e studi dei mmg per riscrivere le impegnative».