Dai No vax alla Wärtsilä, i 14 mesi di Vardè

«A Trieste si vive molto bene, la città è bellissima: se avessi potuto scegliere non me ne sarei andato». Il prefetto Annunziato Vardè lascia a malincuore il capoluogo regionale - il 9 gennaio al suo posto si insedierà Pietro Signoriello, attuale prefetto di Vicenza -, e congedandosi ripercorre i quattordici mesi trascorsi in città: le proteste No vax, la crisi Wärtsilä, la restituzione del Narodni Dome, i profughi ucraini. E poi gli arrivi lungo la rotta balcanica, con numeri mai visti prima a Trieste e persone costrette a dormire all’aperto: «Una situazione che mi ha tolto il sonno», ammette Vardè.

«È stato un periodo breve, ma inteso», afferma, ricordando il primo giorno a Trieste da prefetto, quando gli toccò fare subito i conti con una manifestazione con 8 mila No Green pass. «Ma da lì a poche settimane le proteste diventarno inesistenti, tanto che la stampa iniziò a titolare “Flop del corteo No pass», evidenzia. Passata un’emergenza, se ne è accesa un’altra, quella del conflitto in Ucraina.

«Questa regione, Trieste soprattutto - indica Vardè -, è stata la porta d’Ingresso in Italia per chi scappava da quella guerra, tanto che in Fvg le presenze dichiarate di ucraini sono state 6.190, di cui 1.246 solo a Trieste. Città che oggi, visto il ridimensionameno degli arrivi, nella rete Cas ne accoglie ancora 259».

Sull’altro fronte, quello della rotta balcanica, Vardè parla di «un aumento esponenziale degli ingressi, soprattutto negli ultimi mesi dell’anno, periodo in cui invece in passato si registrava una netta riduzione dei flussi».

Per far comprendere la portata del fenomeno, il prefetto indica i dati che comprendono sia i migranti rintracciati alla frontiera che quelli che spontaneamente si sono presentati in questura per la prima registrazione.

«Solo dalla frontiera di Trieste - dettaglia - lo scorso ottobre sono stati registrati 2.104 ingressi, nel 2021 nello stesso mese erano stati 525.

A novembre 2.451, numero record, a fronte dei 470 dell’anno precedente, e a dicembre 1.135, mentre nel dicembre 2021 se ne erano contati 199». Un aumento «davvero esponenziale - aggiunge - che abbiamo cercato di fronteggiare nel migliore dei modi, ci sono stati momenti di criticità, ma credo ormai superati.

Tra l’altro, se avessimo avuto a disposizione un po’ di tempo, credo avremmo normalizzato la situazione: avevamo già programmato la restituzione dell’ostello scout all’associazione che lo gestisce».

La struttura a cui fa riferimento è quella del campo scout Alpe Adria di Campo Sacro, trasformato da tempo in centro di prima accoglienza per migranti.

Nel ripercorre il suo impegno a Trieste, il prefetto ha anche ricordato «le vertenze di lavoro, in particolare quella Wärtsilä, le iniziative per prevenire le infiltrazioni mafiose nei numerosi appalti che sono stati programmati anche con l’impegno delle ingenti risorse del Pnrr, l’attenzione al fenomeno della movida».

Un accenno Vardè l’ha riservato anche al caso Resinovich, ricordando le ricerche coordinate dalla Prefettura, «grazie alle quali fu trovato il corpo senza vita della povera signora».

«Un anno impegnativo», insomma, segnato però da «una sinergia istituzionale» e di una «perfetta intesa con la Regione e il presidente Fedriga, con il Comune e il sindaco Dipiazza». «Io sono soddisfatto di quello che ho fatto - conclude -, ho messo tutto l’impegno che potevo a servizio della comunità, e spero di aver fatto qualche cosa di buono».

Dal 9 gennaio Vardè assumerà la funzione di direttore dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia al ministero dell’Interno.