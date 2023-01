Il prefetto Vardè saluta Trieste: “Su 120mila ucraini transitati qui ne restano 280”

TRESTE Nella sua conferenza stampa di commiato perché destinato ad altro incarico a Roma, il prefetto di Trieste Annunziato Vardè si è soffermato sui flussi di persone provenienti dall’Ucraina. Sono 120 mila - ha detto - i cittadini ucraini transitati per la «porta di ingresso in Italia», cioè il Friuli Venezia Giulia, per sfuggire alla guerra.

Di questi - ha spiegato - inizialmente si sono fermate 6.190 persone, che hanno trovato sistemazione da amici e parenti oppure nelle strutture messe a disposizione dalle istituzioni. A mano a mano, anche questi sono poi ripartiti dal Friuli Venezia Giulia e al momento rimangono ospiti nei centri di accoglienza pubblica soltanto 280 persone. In contemporanea, il flusso di cittadini in arrivo si è ridotto notevolmente.

Il 9 gennaio al posto di Vardè si insedierà Pietro Signoriello, attuale prefetto di Vicenza.