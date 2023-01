l’appello

Derubato il capo scout di Ronchi: chitarra e computer con la tesi prelevati dall’auto

Passeggiata amara per Radin, di Fiumicello e guida del Ronchi I, che ha presentato denuncia. I ladri gli hanno sfondato il finestrino dell’auto in sosta per un bottino di circa 1.000 euro

Tiziana Carpinelli