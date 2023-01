Trieste, il 60esimo tuffo di Capodanno dell'82enne Mario Cigar: "Finchè c'è la salute..."

Si è rinnovata anche questo 1 gennaio 2023 la tradizione che va avanti da decenni, a Trieste: il tuffo, al porticciolo del Cedas, a mezzogiorno, dell’82enne Mario Cigar, che da qualche anno è accompagnato dalla figlia Ilaria. Un volo in acqua, qualche bracciata e l’immancabile apprezzamento del pubblico per questo bagno fuori stagione. Per Cigar si è trattato del 60esimo tuffo di Capodanno. Video Bruni

00:54