Capodanno a Trieste, piazza Unità come una discoteca

Per il Capodanno Trieste s’è illuminata delle luci accecanti, bianche, blu, azzurre e viola del palco del “Wonder Company 2023”, che ha trasformato piazza Unità in una pista da ballo a cielo aperto, con l’orologio del municipio a far le veci della palla da discoteca. Un vero party tra decenni di musica dance suonata a tutto volume dalla band Magazzino Commerciale e dai dj di Radio Company, Gianluca Pacini e “Leo” Feltrin. Video Andrea Lasorte L'ARTICOLO

00:36