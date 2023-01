Notte di San Silvestro, in migliaia nelle piazze di Trieste e Gorizia

TRIESTE In migliaia si sono riversati in centro per trascorrere la notte di San Silvestro di nuovo in piazza dopo il lungo stop dettato dalla pandemia.

Piazza Unità d'Italia, 31 dicembre 2022. Foto Bruni

A Trieste hanno affrontato la coda ai varchi per arrivare di fronte al palco del “Wonder Company 2023”, lo spettacolo che ha trasformato piazza Unità in una discoteca a cielo aperto; decenni di musica dance suonata a tutto volume dalla band Magazzino Commerciale e dai dj di Radio Company, Gianluca Pacini e “Leo” Feltrin.

Musica interrotta solo per il conto alla rovescia culminato, allo scattare della mezzanotte, con lo spettacolo pirotecnico davanti alle Rive, accompagnato da botti e fuochi d’artificio disseminati qua e là anche nel resto della città.

Anche a Gorizia locali pieni, ritrovi in famiglia e l'immancabile festeggiamento in piazza Vittoria, che ha iniziato a riempirsi alle 22.45 per lo show di Radio Company e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.