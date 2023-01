Ervino e Bruno, ultimo atto per la coppia inseparabile di elettrauto e meccanico

GRADISCA. «Una cosa potete scriverla. Non è che adesso che siamo in pensione ci suoneranno il campanello anche a casa...». Ervino Silvestri e Bruno Vendrame la buttano lì come battuta e se la ridono di gusto. Ma, per quanto invitiamo i gradiscani a rispettare la loro volontà, ci sentiamo al tempo stesso di rassicurarli: in caso di bisogno, Ervino e Bruno non diranno mai di no. È la loro natura.

Ieri, in via Garibaldi – a due passi dal centro – è stato l’ultimo giorno di lavoro per uno degli ultimi elettrauto presenti sul territorio della Fortezza (e dintorni). Ervino e Bruno l’hanno affrontato con lo spirito di sempre, tanta concretezza, simpatia e nessun festeggiamento particolare. I due sono stati un po’ come i Vialli e Mancini del loro settore: si completano a vicenda e rendono al meglio solo se accanto c’è l’altro. Elettrauto Ervino, meccanico Bruno, il loro sodalizio è iniziato nel lontano 1988, poco distante, in un’officina incassata in discesa accanto all’Hotel Trieste, l’ex Dreher di piazza Unità. Fu Ervino, tecnicamente, a subentrare al compianto Viviano Micheli, scomparso ad appena 43 anni e con cui Silvestri lavorava sin dal ’76. Una sfida portata avanti praticamente da subito assieme a Bruno. Negli ultimi anni una collocazione logisticamente più ariosa in via Garibaldi, negli spazi delle ex Lavanderie Romano.

«Il contratto di affitto sta per scadere e comporta molti sacrifici, noi abbiamo l’età giusta, non siamo stanchi perché abbiamo sempre amato questo lavoro. Ma ci sembra giusto lasciare nel momento migliore. – spiegano i due amici e colleghi –. Vorremmo ringraziare di cuore quanti ci hanno dato fiducia». Sono stati tantissimi, negli anni. Anche l’Esercito, che vista la presenza delle due caserme si è rivolto spesso alle loro sapienti mani.

«Una volta ricordo di avere installato una componente motore di un mezzo dal valore di 5 milioni di lire, proveniente dagli Usa, delicatissima. Nessuno voleva metterci le mani, neppure fra i militari: c’era il rischio di fare danni, ma è andata bene. È stato il mio capolavoro» sorride Silvestri. «Il mio è stato farmi tutta la passerella di Sdraussina in retro con una macchina che aveva le marce bloccate» fa eco Bruno. «E quella volta che abbiamo riparato un camion sotto il diluvio sino all’una di notte?». Potrebbero andare avanti all’infinito.