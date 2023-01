Trieste, cagnolino precipita dal sentiero Rilke. Salvato dai vigili del fuoco di Opicina

DUINO AURISINA. Si sono concluse positivamente le operazioni di recupero di un cagnolino precipitato dal sentiero Rilke di Duino Aurisina oggi domenica primo gennaio.

Allertate dai proprietari, sono intervenute sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Opicina e i nuclei specializzati del Saf (Speleo alpino fluviale).

Gli uomini, dotati dell’attrezzatura necessaria, si sono calati lungo uno dei numerosi dirupi del sentiero riuscendo a salvare l’animale.

Il cane era stato smarrito da una signora che era a passeggio.

I soccorritori non sono nuovi ad operazioni di questo tipo: nei mesi scorsi, infatti, erano riusciti ad individuare un cane che era ruzzolato in un precipizio per diversi metri e salvargli la vita.