Se Trieste tifasse Trieste più spesso

Bruna è una pensionata della Grandi Motori. Luca uno studente di Ingegneria al terzo anno. Non si conoscono, non credo, ma il primo sabato di settembre erano in corteo a difendere i lavoratori (non solo) di Wärtsilä. La dignità delle persone. I diritti degli altri. «Sono in pensione. Ma mi fa male vedere cosa stanno facendo ai giovani» diceva, dietro il suo striscione, Bruna. E Luca: «Noi studenti siamo qui per il nostro futuro. Quali sbocchi avremo?».

Bruna e Luca, due triestini tra i quindicimila o giù di lì che hanno partecipato alla manifestazione più trasversale che io abbia mai visto a Trieste, mi tornano in mente pensando all’anno che verrà. Non per fare previsioni, mentre si chiude un altro anno incredibile e imprevedibile, all’insegna dei “cigni neri”, ma semplicemente una domanda che è anche un augurio: Trieste, nel 2023 che si apre con la caduta dell’ultimo confine del Novecento che ha segnato questo territorio, non potrebbe tifare più spesso Trieste?

In un mondo così complesso, dove si stanno accumulando crisi su crisi e dove cresce il disagio economico e sociale, la città dovrebbe proteggere ciò che ha, il suo porto, la sua istruzione, la sua sanità pubblica, la sua impresa, la sua offerta culturale e sportiva, la sua qualità della vita.

E, per riuscirci e crescere, non dovrebbe solo dividersi pur legittimamente sulla cabinovia o sull’accoglienza, ma accordarsi innanzitutto su ciò che vuole diventare in un momento di grandi opportunità e rischi. Non è impossibile. Ce lo insegna la vertenza Wärtsilä che è tutt’altro che finita: persino Trieste, formidabile nelle sue scomposizioni, sa giocare in squadra. Se capisce, però, che ne vale la pena. — © RIPRODUZIONE RISERVATA