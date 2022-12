TRIESTE Apparentemente grave ma in realtà senza conseguenze drammatiche incidente alle 17 circa di questo pomeriggio 31 dicembre in via Cadorna angolo via San Giorgio. A scontrarsi una vettura e uno scooter, il cui motociclista dopo le prime cure del personale del Sistema 118 è stato trasportato al Pronto soccorso. Rilievi effettuati dalla Polizia locale.