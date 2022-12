Parcheggi a pagamento a Gorizia affidati alla Gestopark

Gorizia. «Gli uffici hanno terminato le verifiche previste dal codice contratti in merito ai requisiti speciali, generali e antimafia con esito positivo per cui la ditta Gestopark è risultata aggiudicataria della gestione delle zone blu (i parcheggi a pagamento) a Gorizia».

L’annuncio è dell’assessore comunale Francesco Del Sordi. La “Gestopark srl” di Albissola Marina ha ottenuto il punteggio complessivo più alto pari a 82,18 punti su 100 (68,67 punti di offerta tecnica, 13,51 per quella economica). C’è anche un altro dato interessante per le casse comunali, relativo all’aggio che rappresenta, di fatto, il guadagno lordo della ditta con il quale questa deve affrontare le spese per il personale e per le migliorie del sistema parcometri. Ebbene: la Gestopark ha offerto un ribasso del 15,51% sull’aggio, a base di gara, del 35% che il Comune dovrà riconoscere al concessionario aggiudicatario sulla base degli incassi effettivi.

Erano state escluse dal quadro delle cinque ditte concorrenti la Agsm aima smart solutions srl e la Sct group di Roma (che ha gestito le zone blu a Gorizia per alcuni anni) perché «non hanno indicato nel piano economico e finanziario - si legge in una determina affissa all’albo pretorio - un elemento essenziale dell’offerta, previsto a pena di esclusione». Da qui, la decisione di depennare la loro proposta. «La ditta vincitrice ha proposto un servizio migliorativo rispetto a quanto messo sul piatto dalla seconda e dalla terza classificata», spiega Del Sordi. Peraltro, la Gestopark dovrebbe riassorbire il personale (vale a dire i cinque ausiliari del traffico) al lavoro con la precedente gestione. La futura concessione parte dal primo gennaio 2023. «L’affidamento - dettaglia ancora l’assessore comunale - sarà annuale con possibilità di proroga. Approfondendo: il servizio verrà affidato per un anno con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il rinnovo eventuale verrà comunicato al concessionario almeno 2 mesi prima della scadenza».