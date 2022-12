Cisint: «Confronto con Fincantieri su subappalto e assunzioni»

Monfalcone. Il 2022 giunto al traguardo consegna a Monfalcone 46 opere pubbliche avviate ed il “passaggio di consegne” al 2023 si traduce in 20 obiettivi sostanziali inseriti nell’agenda degli impegni dell’amministrazione comunale. Il sindaco Anna Maria Cisint, ieri mattina, nell’aula consiliare, attorniata dalla giunta e dai consiglieri di maggioranza, un’agente a rappresentare il comando della Polizia locale, ha ringraziato tutti in un unico “abbraccio”: «Il 2022 è stato l’anno dell’elezione di un nuovo Consiglio comunale di cui ne vado orgogliosa, per le modalità di lavoro messe in campo e per lo spirito di servizio. Dopo sei mesi di amministrazione rinnovata, voglio esprimere la mia gratitudine a questo gruppo. La mia stima e apprezzamento si rivolgono anche al personale del Comune, perchè so bene quanta fatica c’è dietro ad ogni attività svolta giorno dopo giorno. Tutti ci mettiamo l’anima, impegno e dedizione nei confronti dei nostri cittadini». E un «grazie alla Regione, al presidente Fedriga, e a tutti gli attori, dall’Autorità di sistema al Cse, ad Irisacqua, Asugi e alle forze dell’ordine, che hanno operato per il bene e la crescita di questa città».

Bilancio 2022.

Si condensa per alcuni temi il semestre dell’amministrazione-bis. A partire dal «ricambio interno» delle risorse umane della struttura comunale: nuova organizzazione e assunzioni che «vuol dire avere fiducia nel futuro», ha detto Cisint. Il sindaco è passata alla cura e alla manutenzione del patrimonio pubblico, del verde, al rifacimento di strade e marciapiedi. La lotta al degrado l’ha declinata in particolare nell’attenzione nel miglioramento della gestione dei rifiuti. Poi l’ambiente all’insegna delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico: su tutto il “laboratorio green di Marina Julia” grazie al Bonus 110%, per il quale a febbraio partiranno i lavori de Il Battello. Un punto di forza, ha sottolineato Cisint, è la “sostenibilità economica” del Comune: «Non abbiamo mai acceso mutui perchè abbiamo acquisito molte risorse, dal Pnrr ai finanziamenti della Regione e da altri enti, attraverso i progetti che abbiamo vinto, senza creare rigidità di bilancio e dover pescare dalle tasche dei cittadini».

L’agenda 2023.

Il lavoro in cima alle priorità. E la Grande fabbrica Cisint l’ha proiettata, in continuità amministrativa, nell’ambito di un percorso e di un ragionamento che «diventerà operativo nel 2023. Intenzioni e accordi sono stati già focalizzati con la nuova governance di Fincantieri, nell’ottica di valorizzare l’occupazione attraverso un nuovo know-how aziendale, con tourn-over interno di lavoratori». Più esplicitamente: riduzione del subappalto e implementazione dell’organico diretto, in un processo di “inversione” delle dinamiche produttive per il quale è stato avviato il confronto. «Con la nuova governance di Fincantieri abbiamo dato una virata», si è limitata ad annunciare il sindaco, aggiungendo: «A questo impegno si aggancia l’operazione in ordine alla formazione nelle scuole superiori. Nel 2023 al tavolo di concertazione per la manodopera locale, l’indotto e la formazione saremo protagonisti», ha detto Cisint.

Nuova Piazza e la Piazza sul mare.

Piazza della Repubblica sarà inaugurata a fine marzo. Carnevale riserverà quindi il nuovo scenario di rigenerazione urbana, il Pilo a svettare con la cifra identitaria della città. Cisint ha chiesto a sior Anzoleto di «raccontare il Pilo nella Cantada». Entro l’estate invece sarà pronta piazza Unità d’Italia. Contesualmente prenderà forma definitiva un’altra piazza, sul canale Valentinis. Il sindaco ha osservato: «Siamo pronti a partire per salpare dal punto più a Nord del Mediterraneo», facendo riferimento all’attracco di un “battello” nell’avviare un servizio di trasporto pubblico marittimo.

Cultura e promozione turistica.

Natura, litorale, promozione turistica valorizzando la città «aperta tra mare e Carso», per dirla con le parole del sindaco. E se per il Muca il rilancio passerà attraverso l’allestimento di uno “spazio Fincantieri”, per il Museo della città murata all’interno del municipio il taglio del nastro è previsto a marzo. La cultura itinerante del Festival Geografie si immergerà nel Carso, oltre a portare la letteratura sulla sabbia “estiva” di Marina Julia, fino ad approdare nei rioni. Cisint ha aggiunto un ulteriore palcoscenico: «Sul mare un’imbarcazione diventerà lo scenario dove raccontare la territorialità». Turismo e promozione andranno a braccetto per scoprire Monfalcone con la realtà aumentata, e la stagione delle crociere con “VisitMonfalcone” accompagnerà i turisti alla scoperta della città. Quanto al litorale, entro primavera assieme al ripascimento a Marina Julia si affiancherà un nuovo argine, attraverso 1,1 milioni già stanziati, e nel contempo a disposizione dei bagnanti sarà anche la spiaggia di Marina Nova con la sua darsena lato mare dotata di punto di sbarco e scivolo. La promozione della nautica e delle marine sarà invece appannaggio di Promomare.

Opere pubbliche.

L’inaugurazione è fissata il prossimo 8 gennaio: si tratta della tribuna del campo di calcio di via Boito, per arrivare a marzo con il completamento del progetto relativo ai locali interni, quando si potrà assistere alle partite nel bar con affaccio sul rettangolo di gioco. Nel “paniere” delle opere rientra l’avvio dell’adeguamento funzionale del primo blocco della casa di riposo, mentre in fatto di politiche abitative saranno a disposizione i 19 alloggi di Casa Mazzoli.

Sociale.

Cisint ha annunciato l’istituzione di un Forum sulla disabilità, previsto a marzo, utile ad «conoscere e ad ascoltare i fabbisogni di persone per le quali si fa ancora troppo poco». L’attenzione rimarrà alta anche nei confronti dei «nostri nonni» con attività di promozione sociale contro la solitudine e l’emarginazione, in parallelo la valorizzazione ed il protagonismo dei giovani.