In questa galleria fotografica di Andrea Lasorte, l'allora Cardinale Ratzinger in visita a Trieste nel 2002. Lo ricordiamo così all'Auditorium del Revoltella, il 20 settembre, per partecipare ad un convegno della Fondazione Liberal sul Pensiero Filosofico e la mattina del 21 settembre, quando celebrò la messa nella chiesa del Rosario