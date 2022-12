Trieste, la storica sala Tripcovich non c'è più

TRIESTE Dopo quasi novant’anni dell’inconfondibile “silhouette” dell’ex stazione delle autocorriere realizzata su disegno di Giovanni Baldi e Umberto Nordio, poi convertita in teatro, non è rimasto più nulla. Al suo posto solo una vasta spianata, al momento ancora invasa dalle macerie e dai detriti, alle cui spalle torna ad ergersi, pienamente visibile e maestoso, il portale d’ingresso monumentale del Porto vecchio. Insomma, un panorama inedito per i triestini e i turisti. Ormai lo si può dire: la Sala Tripcovich non esiste più. Video di Andrea Lasorte. Il nostro servizio

00:59