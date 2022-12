Minorenne aggredita da un trentenne il giorno di Natale a Trieste: lo fa scappare con lo spray al peperoncino

TRIESTE Una minorenne, mentre stava attendendo l’autobus in una zona periferica di Trieste, ha subito un’aggressione a sfondo sessuale da parte di un trentenne di origini egiziane residente a Trieste.

L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 25 dicembre. La giovane, divincolandosi, è riuscita a recuperare lo spray al peperoncino che teneva in borsetta, e usandolo contro l’uomo è riuscita a scappare.

Un passante, notata la scena, ha allertato il 112. Un equipaggio dei carabinieri arrivato sul posto è riuscito a individuare il giovane aggressore. La minore, spaventata e scioccata per quanto accaduto, non ha riportato ferite. L’uomo è stato denunciato a piede libero. I carabinieri, che mantengono il massimo riserbo sulla vicenda vista anche la minore età della ragazza, si limitano ad assicurare «che si sta portando avanti l’attività di indagine per ricostruire compiutamente l’evento».