Ecco “Il nido di Sveva”: nasce a Trieste una struttura attrezzata per bambini immunodepressi dedicata alla piccola tifosa del basket

TRIESTE Si chiamerà il “Nido di Sveva”. Ma sarà anche la casa dei giochi e dei sorrisi. Uno spazio riservato a bambini immunodepressi cercando di venire incontro ai loro sogni e alle loro passioni. Nel ricordo di Sveva, la piccola tifosa di basket strappata alla vita quando aveva appena otto anni e la cui storia con la battaglia contro il male ha commosso tutta Italia.

Lo spazio è già stato individuato, adeguando e attrezzando l’attuale sede e magazzino dell’associazione #iotifoSveva in un edificio in via Mascagni. L’intenzione è di trasformare quello che per adesso è un progetto in realtà nel giro di qualche mese. A portare avanti il sogno è Lorenzo Cerbone, dell’omonimo gruppo che opera, tra l’altro, nel campo delle costruzioni e delle onoranze funebri. «Abbiamo conosciuto Marta e Paolo, i genitori di Sveva e creatori dell’associazione - spiega Cerbone - La loro energia è contagiosa, il nome #iotifoSveva è ormai conosciuto ma si regge sulla carica di pochi volontari, credo sia giusto che chi ha la possibilità si dia da fare per sostenere la loro battaglia sostenendo bambini che, in sicurezza, hanno diritto di godere degli stessi giochi e delle stesse attività dei loro coetanei. Vogliamo realizzare “Il nido di Sveva” senza che le spese gravino in alcun modo sull’associazione. Il mio gruppo mette il progetto e le competenze, altri amici si stanno unendo. Naturalmente ogni forma di appoggio sarà la benvenuta». Il nome è stato scelto dagli stessi genitori della piccola. Spiega la mamma Marta: «Inizialmente pensavamo a nomi come “La tana”, “La casa” ma crediamo che il concetto del nido sia il più adatto per raccontare quello che vorremmo realizzare». La struttura dovrebbe disporre di una sala giochi attrezzata per playstation, una sala musica insonorizzata dove i bambini potranno imparare a suonare la batteria e la chitarra (e a guidarli dovrebbe essere un istruttore d’eccezione, il fratello maggiore di Sveva) e anche una sala cinema dove, sempre in condizioni di sicurezza, i piccoli potranno vedere i film preferiti. E già si accarezza l’idea di poter disporre, in orari prestabiliti, del parco giochi nelle vicinanze. «Il Nido di Sveva sarà uno spazio tutto per loro. Noi grandi lo attrezziamo, loro lo vivranno in sicurezza riprendendo i giochi e le attività cui hanno dovuto rinunciare» spiega Cerbone. I lavori dovrebbero iniziare in marzo per concludersi a inizio estate o, al più tardi, in settembre, quando ricorreranno quattro anni dalla scomparsa di Sveva.

Intanto non si ferma l’attività dell’associazione, presente con banchetti in piazza della Borsa e all’Allianz Dome prima delle partite della Pallacanestro Trieste. Proprio in occasione dell’ultima gara dei biancorossi un altro piccolo sogno è stato realizzato. Tania, una ragazza ucraina venuta a Trieste due anni fa per essere vicina al fratello Demian bisognoso di cure, si è esibita davanti ai tremila spettatori dell’Allianz Dome cantando (benissimo) l’inno italiano prima della palla a due. L’applauso caloroso dei tifosi biancorossi ha rappresentato il più bel regalo che Tania e Demian potessero chiedere a Natale.—

