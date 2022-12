Election day in Friuli Venezia Giulia: si vota il 2 aprile per le regionali e le comunali

Sarà election day. Il 2 aprile si voterà in Friuli Venezia Giulia per le Regionali e per le comunali 2023.

La conferma arriverà a breve. Lo Statuto di Autonomia impone infatti alla Regione di andare alle urne per il rinnovo del Consiglio e l’elezione del presidente in una giornata compresa tra la quarta domenica antecedente e la seconda seguente la data del voto precedente.

Ad aprile si svolgeranno pure le Amministrative in 19 Comuni della Regione di cui due – Udine e Sacile – con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti e pertanto passibili di ballottaggio.



Notizia in aggiornamento