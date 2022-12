Trieste, piazza Goldoni: 40enne arrestato per spaccio di hashish

TRIESTE. Un quarantenne cittadino pakistano è stato arrestato dalla Polizia locale di Trieste per attività di spaccio.

L’uomo è stato notato da alcuni agenti in borghese nei pressi di un noto fast-food in quel momento molto frequentato in piazza Goldoni.

Al momento del controllo lo spacciatore ha cercato subito disfarsi di mezzo etto di hashish e di un bilancino, tentando poi di estrarre un coltello a scatto.

Gli operatori hanno immediatamente bloccavato in sicurezza il tentativo di utilizzare il coltello, recuperando la sostanza stupefacente.

Il cittadino pakistani è stato trovato in possesso anche di un'ingente somma di euro in piccolo taglio, possibile provento dell'attività di spaccio.

Conclusa la perquisizione personale e domiciliare, il quarantenne è stato tratto in arresto.