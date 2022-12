Investito da una fiammata, 32enne gravissimo con ustioni sul 90 per cento del corpo

Stava armeggiando in giardino con un decespugliatore. All’improvviso, dall’attrezzo si è sprigionata una fiammata, che l’ha investito in pieno. Un trentaduenne di Rividischia, piccola frazione di Codroipo, versa in gravissime condizioni dopo un incidente accaduto all’esterno della sua abitazione in via Principale poco dopo le 17 di mercoledì 28 dicembre. A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, che hanno notato la scena.



Dopo una chiamata di aiuto al Nue112, la sala di primo livello ha transitato immediatamente la telefonata alla centrale Sores e gli infermieri hanno mandato l'ambulanza da Codroipo e l'elisoccorso.

L'uomo ha riportato gravissime ustioni su gran parte del corpo. Ferita in maniera lieve anche la compagna, di cinque anni più giovane, che era al suo fianco. Il trentaduenne è stato portato in ambulanza all’ospedale di Udine: secondo le prime informazioni avrebbe riportato ustioni di terzo grado sul 90 per cento del corpo. Sul posto anche i vigili del fuoco.