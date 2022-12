Dalla musica alla viabilità fino alle ordinanze anti-vetro e botti: tutto quello che c’è da sapere sul Capodanno in piazza a Trieste, Gorizia e Monfalcone

TRIESTE È conto alla rovescia per la festa di Capodanno, la prima dall’irruzione della pandemia nelle nostre vite. Alcuni sceglieranno di trascorrerlo a casa con amici o parenti, altri opteranno per il classico cenone al ristorante, mentre per tanti la scelta ricadrà sulle piazze della nostra regione, finalmente piene di musica e divertimento. Ecco un po’ di spunti e di informazioni utili, tra divieti e ordinanze, sulla notte di San Silvestro nelle piazze principali della Venezia Giulia.

Trieste – piazza Unità

È iniziato proprio ieri in piazza Unità a Trieste il montaggio del grande palco che ospiterà dj set e concerto dal vivo, accompagnando il pubblico verso lo scoccare della mezzanotte, che segnerà pure il ritorno dello spettacolo pirotecnico, e poi fino all’1.30. E intanto arrivano anche le disposizioni per consentire una festa in sicurezza: piazza blindata, varchi obbligati per l’accesso, divieti di sosta e transito, ordinanza anti-vetro rivolta in particolare ai locali della zona.

Tutto pronto per il Capodanno in piazza Unità a Trieste: ecco il programma 14 Dicembre 2022

Il concerto

Lo show, dal titolo “Wonder Company 2023”, inizierà alle 22.30 con la band Magazzino Commerciale e la voce di Dennis Fantina, per una lunga serie di hit dagli anni ’60 a oggi, mentre alla consolle ci saranno Gianluca Pacini e Leo Feltrin, dj di Radio Company: la musica si interromperà solo per lasciare spazio ai fuochi d’artificio.

Ieri un’area della piazza è stata transennata fin dalle prime ore del mattino per consentire le operazioni di allestimento del palco, che proseguiranno anche oggi.

Parcheggi, divieti e strade chiuse

Attenzione alle limitazioni previste per quanto riguarda parcheggi e circolazione veicolare. Dalle 7 di venerdì alle 12 di domenica, e comunque fino a cessate necessità, sarà istituito - così recita una nota ufficiale diffusa ieri dal Comune - il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli in entrambi i lati di via Muda Vecchia, con esclusione degli stalli riservati ai disabili. Dalla mezzanotte di sabato alle 12 di domenica non si potrà sostare neanche in largo Granatieri, lato palazzo, sui tre stalli in linea dopo l’attraversamento pedonale in corrispondenza dell’incrocio con piazza Piccola.

Dalla mezzanotte di ieri e fino alle 12 di martedì 3 è in vigore inoltre il divieto di sosta e fermata anche in via dell’Orologio, sull’area di carico/scarico adiacente al palazzo della Regione. A carico di chi non rispetterà le indicazioni predisposte è prevista la rimozione del mezzo. Lo stop al traffico veicolare sulle Rive è previsto dalle 20 di sabato alle 2 di domenica, e comunque fino a manifestazione conclusa, tra riva del Mandracchio, riva Caduti per l’Italianità e riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra via Mercato Vecchio e piazza Tommaseo.

E sempre sabato ci sarà poi un momento in cui la piazza sarà interdetta pure ai pedoni, per consentire la bonifica della zona, dalle 20 fino a conclusione di tali procedure, contestuali peraltro alla posa dei varchi presidiati. Solo attraverso questi accessi sarà infatti possibile entrare in piazza: saranno creati in via dell’Orologio, in Passo Fonda Savio e sulle Rive, in corrispondenza di riva del Mandracchio e riva Caduti per l’Italianità. Non si potranno portare all’interno del perimetro oggetti contundenti, come ombrelli o seggiolini pieghevoli, e neppure i bastoni per i selfie.

Capodanno in piazza Unità a Trieste: al bando vetro e lattine e rive chiuse al traffico 14 Dicembre 2022

L’ordinanza anti-vetro

Torna infine l’ordinanza anti-vetro: a tutti gli esercizi pubblici presenti nell’area dell’evento verrà obbligata la vendita per asporto di bevande solo in contenitori di plastica o carta, preventivamente aperti. E in piazza, in parallelo, vigerà il divieto di portare drink in lattina o vetro.

Trieste Trasporti, orario festivo e ridotto a Natale e Capodanno: ecco quali linee saranno sospese 21 Dicembre 2022

Gorizia – piazza Vittoria

Dopo 2 anni di restrizioni a causa del Covid, anche Gorizia torna a festeggiare il Capodanno in piazza Vittoria. Musica dal vivo, balli, divertimento e lo spettacolo pirotecnico saranno gli ingredienti principali della festa. Tra girandole, cascate e fontane i fuochi d’artificio saranno rigorosamente a misura di animali, in quanto saranno a basso impatto acustico ma comunque affascinanti.

A far ballare e cantare coloro che affolleranno il cuore del centro storico per congedarsi dal 2022 sarà Radio Company, con uno spettacolo dal vivo che inizierà alle 22 e proseguirà fino alle 2 del mattino. Sul palco nello show “Wonder Company” saliranno Igor Pezzi e dj Julio Montana: saranno loro ad animare la nottata assieme alla live band Vertical Smile.

Parcheggi gratuiti fino a Capodanno a Gorizia e la pista di ghiaccio riempie piazza Vittoria 26 Dicembre 2022

Immancabili i fuochi d’artificio, che saranno “sparati” nel cielo dal colle del Castello. A occuparsene sarà la ditta di Padova “Mess Fireworks”, operante nel settore da oltre vent’anni. Uno spettacolo che renderà il Capodanno ancora più suggestivo per una durata complessiva di 15 minuti. Si tratterà di botti a basso impatto acustico, rispettosi perché non spaventeranno cani, gatti e altri animali. Ad accompagnare il conto alla rovescia di mezzanotte, sarà come tradizione il sindaco, Rodolfo Ziberna, affiancato dagli assessori della giunta comunale.

Anche sabato 31, così come domenica 1 gennaio, in piazza Vittoria sarà operativa dalle 10 del mattino la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sta riscuotendo un grandissimo successo. «Ci sarà solo una sosta - fa sapere Cagliari - dalle 23.30 alle 24.30 nella notte di Capodanno».

Da Rovigno ad Albona: il Capodanno in piazza è senza fuochi d'artificio 23 Dicembre 2022

La viabilità

Nel frattempo, è stata emanata l’ordinanza con i provvedimenti di modifica della viabilità in occasione della festa in piazza. In via Roma, via Oberdan (dall’incrocio con piazza Vittoria all’incrocio con via Morelli), piazza Vittoria (dall’intersezione con via Mameli all’intersezione con via Oberdan) e in via Rastello (dall’incrocio con via Monache in direzione piazza Vittoria), il 31 dicembre dalle 22 alle 2 del giorno successivo e in via Carducci (dall’intersezione con via Favetti con direzione piazza Vittoria) dalle 23.30 del 31 alle 24.30 dell’1 divieto di transito ad eccezione degli autobus urbani di linea, dei mezzi per la manifestazione e dei veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine. In piazza Vittoria (dall’intersezione con via Mameli all’incrocio con via Oberdan) divieto di sosta con rimozione coatta dalle 20 dell’ultimo giorno dell’anno alle 2 dell’1 gennaio 2023.

Agli ufficiali della Polizia locale, coordinatori del servizio di viabilità, viene data facoltà di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero risultare al momento necessari per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

Ordinanza anti-botti e anti-vetro

Infine, il sindaco ha firmato due ordinanze: una con cui si fa divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giocattoli pirici da libera vendita e materie esplodenti in genere. L’altra contiene il divieto di somministrazione e consumo bevande in bottiglie e bicchieri di vetro.

Monfalcone – piazza Unità

Grande attesa anche per il Capodanno a Monfalcone, che torna nuovamente in piazza e lo fa in grande stile, con una serata travolgente che sarà guidata da Enzo Zippo e Luca Bix.

A partire dalle 21, con la scenografia data anche dalle immagini proiettate su maxischermo, Zippo accompagnerà il pubblico con l’energia travolgente di uno show ricco di musica e divertimento.

“Si fa appello al buon senso civico di tutti i cittadini – sottolinea inoltre lo stesso Sindaco – per rispettare il divieto (già previsto dal Regolamento di Polizia Urbana) di botti, petardi e fuochi d'artificio”.

Moltissimi anche i locali che hanno già approntato proposte enogastronomiche per accogliere la clientela nell’ultima serata dell’anno.

Ma il Capodanno Monfalconese inizia prima quest’anno: il 29 e il 30 dicembre, Aspettando il Capodanno con Radio Punto Zero: dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30 in centro città musica live, dj set e intrattenimento per grandi e piccini, con la partecipazione dei giovani artisti del Centro Giovani - Innovation Young di Monfalcone.

Il 1° gennaio al Teatro Comunale di Monfalcone torna il tradizionale appuntamento con il Concerto di Capodanno, alle 17.

Palmanova – piazza Grande

Sarà lo spettacolo pirotecnico in Piazza Grande di Palmanova l’evento clou della Bassa friulana per dare il benvenuto al 2023. Oltre al tradizionale spettacolo di mezzanotte con oltre 3.000 fuochi d’artificio, dalle 21, sotto la Loggia di Piazza Grande, Avant Art proporrà uno spettacolo che coniuga arte e musica. L’evento è sostenuto dal Comune di Palmanova e dal Forum Giovani comunale.

Palmanova festeggerà l'arrivo del nuovo anno con tremila fuochi d'artificio 27 Dicembre 2022

Con Art Expo “Macchie dell’anima” saranno proposte le opere artistiche di Ertaco ed Elia Gabassi, fotografo creativo di Palmanova. I lavori esposti saranno installati come scenografia dietro e ai lati dell’area dj e, per dare un effetto animato e un tocco tridimensionale, verranno valorizzate con giochi di laser. A coordinare la parte musicale ci sarà il collettivo Geneau Experience, un ampio gruppo di giovani con la passione per la musica e l’espressione libera in ogni sua forma. La musica del Dj Set sarà a cura di Happy Error Live, Red Touch, Rotko, Sleepy oltre ad uno special guest.

