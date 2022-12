A Gorizia Palazzo Paternolli svela la sua facciata

Su il sipario. Lo storico Palazzo Paternolli nel cuore di piazza Vittoria a Gorizia è visibile in tutta la sua maestosità e bellezza dopo l’intervento di rifacimento esterno.

Nel corso di una piccola cerimonia, sono stati rimossi i teli che coprivano le facciate dell’edificio, famoso anche per ospitare la soffitta in cui si intratteneva Carlo Michelstaedter, scrittore, filosofo e letterato morto suicida nell’ottobre del 1910. Lo storico palazzo diventerà una residenza per studenti universitari transfrontaliera. Video di Roberto Marega. Qui l'articolo

04:47