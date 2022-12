Trieste, via di Romagna: tenta il suicidio incendiando l’appartamento

TRIESTE. Incendio nel pomeriggio di oggi 27 dicembre in un condominio di via Romagna. Le fiamme sono divampate al terzo e ultimo piano della palazzina al civico 107.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause del rogo, ma secondo le prime ricostruzioni l’incendio è stato causato da una 54enne triestina che ha tentato di togliersi la vita.

L'incendio è divampato nella camera da letto dell'alloggio.

La donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni.

Gli inquilini del palazzo, una decina in tutto, sono stati fatti uscire.

Sul posto vigili del fuoco, polizia e 118.