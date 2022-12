Sopralluogo alla Galleria Montebello di Trieste: “I lavori saranno ultimati a marzo 2023”

TRIESTE. "La fine dei lavori nella Galleria Montebello è prevista per marzo 2023”. la data è emersa durante il sopralluogo al cantiere effettuato a fine dicembre e comunicato martedì 27 dicembre dal sindaco Roberto Dipiazza e dall’assessore ai Lavori pubblici e Grandi opere Elisa Lodi assieme ai tecnici comunali.

“I lavori in Galleria Montebello – riguardanti il risanamento della galleria attraverso iniezioni strutturali e di impermeabilizzazione oltre al rifacimento di tutta la impiantistica elettrica, di sicurezza e antincendio - sono in avanzato stadio di esecuzione: non appena possibile la galleria verrà aperta al traffico veicolare e comunque prima del termine dei lavori”.

Attualmente è stato eseguito il 100% delle perforazioni e iniezioni strutturali, di impermeabilizzazione, di contatto e di consolidamento, nonché il 100% del rivestimento in spritz beton e il 70% di quello con malta tixtropica (impermeabilizzante drenante) e la fine dei lavori è prevista per marzo 2023.

Durante l’esecuzione delle suddette lavorazioni - ha relazionato il vicedirettore del Dipartimento ambito Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Trieste, ing. Luigi Fantini - si è evidenziato che il problema del trasudamento e percolamento delle acque meteoriche dalla volta della galleria risultava più grave di quanto ipotizzato in sede progettuale. Tale gravità imprevista e non prevedibile ha reso necessario un approfondimento tecnico, in quanto poteva accadere che le lavorazioni previste di impermeabilizzazione non garantissero nel tempo la completa impermeabilità della volta.

La posa in opera dei pannelli in Gfpr (glass fiber reinforced concrete – vetrocemento rinforzato) è attualmente in corso e si prevede il completamento per la fine gennaio 2023. I pannelli garantiranno un sistema di impermeabilizzazione antiinfiltrazioni.

Nel contempo proseguono le lavorazioni accessorie sia sugli impianti che sui marciapiedi nonché le operazioni di collegamento della nuova cabina AcegasApsAmga in via Salata con le reti dei servizi, compresa la nuova fognatura.