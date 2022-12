Gorizia, piace la pista di ghiaccio in piazza Vittoria

Piace la pista di ghiaccio allestita nel cuore di piazza Vittoria a Gorizia. In molti, soprattutto i giovani, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di pattinare allegramente a due passi da Palazzo Paternolli, appena “svelato” con la facciata rifatta di fresco. L’impianto apre ogni giorno alle 10, per chiudere solitamente alle 21 ma anche più tardi nelle giornate clou delle festività e in base alle presenze. Video Bumbaca

02:58