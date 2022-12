A Trieste il ritorno del "Natale sub" davanti a piazza Unità

Si è rinnoavata questo lunedì 26 dicembre l'appuntamento con il "Natale Sub”, la manifestazione promossa dal Sea Sub Club e che quest’anno, in occasione della 46.a edizione, è tornata al suo normale svolgimento dopo le limitazioni imposte dalle direttive anti Covid. La versione “integrale” del Natale Sub è andata in scena nel teatro abituale della Scala Reale, sulle Rive, al cospetto di piazza Unità. (Video Francesco Bruni)

02:35