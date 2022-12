Ritrovato il “nonno paletta” triestino Sincovich, è ricoverato in un ospedale in Germania: ha avuto un incidente

TRIESTE. Fiorenzo Sincovich, il triestino di 69 anni residente a San Giovanni, è stato ritrovato. Ne dà notizia la nipote, Roberta Sincovich, nel pomeriggio di lunedì 26 dicembre: Roberta nei giorni scorsi aveva diffuso una segnalazione sulla scomparsa dello zio.

Da quanto risulta il sessantanovenne, volontario del Comune come "nonno paletta", in questi giorni era ricoverato in un ospedale in Baviera, vicino a Monaco, a causa di un incidente. Durante il ricovero i medici hanno scoperto che aveva una grave polmonite. Al momento è incosciente.

Per la sua ricerca erano state impiegate le forze di polizia di tutta Europa, con il coordinamento degli organismi collegati all'Interpol.

Sincovich sarebbe dovuto partire da Trieste giovedì scorso per raggiungere il figlio in Olanda, a Hoorn, con la propria automobile. Un viaggio di quasi diciassette ore. Ma sabato mattina l'uomo non aveva raggiunto ancora la destinazione. E il telefono risultava sempre spento. Di qui la denuncia di scomparsa presentata dai famigliari alla Questura di Trieste.

Nei giorni scorsi, peraltro, il pensionato era stato trovato nel pianerottolo di casa, in via Brunelleschi 14, in una condizione confusionale. "Non stava bene", ha testimoniato la nipote. Sincovich ora resta ricoverato nell'ospedale tedesco. "Non sta benissimo", conferma la nipote.