Scontro sulla Costiera a Grignano, due feriti e disagi per il traffico

TRIESTE. Violento scontro tra le due gallerie con traffico in tilt sulla costiera. È successo intorno alle 17 di lunedì 26 dicembre quando per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Duino si sono scontrate lungo la SR14 a Grignano una Tesla e una Lancia Ypsilon.

Entrambi i conducenti soccorsi dai sanitari inviati dalla centrale Sores sono stati trasportati all’ospedale di Cattinara per accertamenti, non sono gravi. Si tratta di una giovane triestina a bordo della Ypsilon e di un 50enne tedesco a bordo della Tesla. Per l’intenso traffico, oltre ai Carabinieri di Duino per i rilievi dell'incidente, sono state impegnate due pattuglie dei Carabinieri di Aurisina e di Basovizza per la viabilità