Gibelli: «Finire il mandato è stata la scelta giusta. Il mio successore? Deve fare sistema»

TRIESTE. Tiziana Gibelli lascia la Regione. L’assessore a Cultura e Sport conferma una decisione annunciata, ricostruendo «anni difficili, come era parso subito chiaro visto l’esordio con la tempesta Vaia».

Vaia, pandemia, guerra. Il bilancio dopo tanti e tali ostacoli?

Ho incontrato in settimana oltre cento delle nostre imprese creative all’Infoday bandi cultura. Le ho ringraziate, come pure ho fatto con i miei collaboratori, perché l’unione delle due passioni ha fatto sì che i nostri aiuti siano stati spesi molto bene, meglio che nelle altre Regioni. Lo stesso è accaduto nello sport. I colleghi assessori del resto Italia, con un po’ di invidia, ce lo riconoscono.

Che cosa ha fatto la differenza?

Le nostre sono imprese più solide, più attente ai conti. Perciò, pur in anni complicatissimi, non abbiamo perso nessuno per strada. Nel 2020 hanno provato a riprogrammare gli eventi a ogni finestra tra i diversi lockdown, nel 2021 sono riuscite a fare stagioni quasi normali e ora siamo a pieno regime. Sono orgogliosa di loro.

L’iniziativa più azzeccata?

L’Art bonus. Pur essendo in fase sperimentale, la misura si è confermata un importante strumento a sostegno delle attività culturali.

Lo Sport bonus, varato con la Finanziaria 2023, avrà lo stesso successo?

Non è mai stato sperimentato in nessuna regione, ma a livello nazionale il tentativo è stato fatto per un anno e poi non lo si è più ripetuto. Vedremo sul campo quello che accadrà. Si tratta innanzitutto di strutturare regolamento e uffici.

Contenta di aver portato a termine il mandato quando sembrava invece che l’addio sarebbe arrivato a metà legislatura?

Ora sì. Interrompere a dicembre 2020 il percorso sarebbe stato un atto di somma vigliaccheria.

Che cosa l’ha convinta a proseguire?

Avevo avvertito da subito che servivano energia e adrenalina. Pensavo che invecchiando sarebbero venute meno. Ma davanti ai problemi si reagisce e si va avanti.

Che profilo servirebbe dopo di lei?

Un “system integrator”. Qualcuno capace di mettere insieme un sistema che funzioni, senza inventarsi nulla, ma utilizzando i pezzi che già esistono. Serviranno un po’ di conoscenza nell’ambito culturale e l’abilità di tenere i diversi settori tutti sullo stesso piano. Uno sforzo che stiamo facendo da anni e che spiega perché, tra l’altro, il Fvg è secondo in Italia dietro alla Lombardia per presenze di pubblico a teatro, il territorio di Gorizia è terzo nelle classifiche dei consumi culturali, pordenonelegge è tra le prime rassegne letterarie in Italia.

A Gorizia 2025 come ci si sta arrivando?

Per la parte cultura abbiamo impostato il lavoro. I prossimi mesi ci serviranno per aggiustare le ultime cose.