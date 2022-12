Trieste, scomparso il “nonno paletta” di via Giulia, residente nel rione di San Giovanni

TRIESTE La Questura di Trieste ha attivato il piano di ricerche per il triestino Fiorenzo Sincovich, 69 anni, residente nel rione di San Giovanni.

La segnalazione alla Polizia è stata presentata nei giorni scorsi dai famigliari: Sincovich, pensionato (e volontario del Comune come "nonno paletta", abitualmente in servizio lungo l'attraversamento pedonale di via Giulia all'altezza dell'incrocio con via Margherita), sarebbe dovuto partire da Trieste giovedì mattina per raggiungere il figlio in Olanda, a Hoorn.

La nipote, Roberta Sincovich, ha diffuso la segnalazione e la foto anche sul proprio profilo Facebook, chiedendo la condivisione del post in modo da supportare le ricerche.

La Questura conferma il caso, al momento considerato, come da procedura, un "allontanamento volontario", rendendo noto che ad oggi, domenica 25 dicembre, non risulta ancora alcuna notizia sulla persona.