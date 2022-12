Tiina, Mohamed, Tamara, Gemmi: gli auguri dei “nuovi triestini” alla città che li ha accolti

TRIESTE Se qualcuno fosse passato per piazza Unità, quel giorno, probabilmente non li avrebbe notati. Avrebbe forse rivolto uno sguardo al mare, che nelle giornate più limpide si chiude nelle Alpi, e poi sarebbe andato oltre. Se, invece, si fosse soffermato su quell’improbabile comitiva, allora avrebbe assistito a un momento di rara bellezza. Un incontro straordinario, in quella piazza aperta verso i tanti orizzonti. E un’occasione per augurare buon Natale, in italiano e nelle loro lingue di origine, alla città che li ha accolti.

Gli auguri di Natale in tutte le lingue dei "nuovi triestini"

Tamara Selva Bisceglia è la prima ad arrivare. È lì che aspetta seduta, e osserva le persone andare e venire nella piazza. Sembra quasi di vederle danzare, in quel palcoscenico a cielo aperto.

La ballerina argentina non lo sa ancora, ma la ragazza seduta accanto a lei di lì a poco diventerà sua amica. È Gemmi Rizzi Mascarello, pasticciera thailandese. Nelle mani stringe una busta di carta. Dentro ci sono venti madeleines, dolci francesi profumati di burro. Li ha preparati quella mattina, per i suoi nuovi amici.

Dall’Iran al Belgio fino all’Argentina: i volti e le storie dei “nuovi triestini” francesco codagnone elisa lenarduzzi 24 Dicembre 2022 il focusfrancesco codagnone elisa lenarduzzi

Forse sono in anticipo, avranno pensato, ma ecco arrivare Karoline Jeane Steckley, l’americana, capelli biondi che le spazzano il viso.

Ahmed Eddarci, dice, non potrà raggiungerli: è di turno al supermercato. Karoline lo conosce bene: gli ha insegnato l’inglese, dopo il suo arrivo dal Marocco.

Mohamed Seck arriva tutto di fretta. Sottobraccio, la cartellina con i quadri che il fratello realizza in Senegal. Riconosce un volto amico: è Alain Winters, parrucchiere belga che nel ghetto ha trovato l’amore. I due si conoscono già: forse anche nel negozio di Alain è volata qualche farfalla.

Yoana Toteva è subito incuriosita dai due. L’artista bulgara sbircia tra i quadri africani, e a sua volta mostra loro le sue ultime creazioni su terracotta.

Vibra il telefono: è Anita Garibalde Da Silva. «Non potrò esserci: una ragazza ha bisogno di me», scrive. La giovane operatrice sociale brasiliana è fatta così: lei c’è sempre per chi ne ha bisogno.

Ana Sarič, sarta croata, attacca bottone con Tiina Hallikainen, teatrante finlandese. Una più timida, l’altra più espansiva: pare un gioco di contrasti. Parlano delle loro famiglie, un pò triestine e un pò croate o finlandesi. Ridono pensando a quel «mismas» di lingue e tradizioni.

Un pò in disparte c’è Ahmadwali Haidari. Il timido ragazzo afghano fa fatica a sciogliersi. Cerca uno sguardo gentile, e lo trova nella figura minuta e allegra di Irin Parvin Khan, avvolta nel suo scialle dai colori sgargianti. La donna, in realtà, sembra conoscere già tutti: molti di loro sono clienti del suo negozio di spezie e cibi etnici, dal Bangladesh e da tutto il mondo.

Ci sono tutti, o quasi: Pedja Kostič, il panettiere serbo, non potrà esserci. Ha preso l’influenza, sarà stato il passaggio dal forno alla bora. Il suo panificio si trova sotto l’appartamento che Špela Leskovic e Aleš Košak, architetti sloveni, hanno da poco ristrutturato.

Aleš è immerso in una conversazione con Georges Desrues, fotoreporter francese: parlano di viaggi e meraviglie nascoste. Špela, invece, dà i numeri con Hamza Ounesli, matematico algerino. Per lui, la matematica è affidabile: un modo per sentirsi al sicuro. Per lei, invece, è sinestesia: ogni numero è un colore.

Chissà cosa ne avrebbe pensato Elaheh Saadat, ricercatrice iraniana che, a dispetto d’un mondo complesso, nei numeri ha trovato nuovi modi per sognare.

Lieve ronzio di monopattino elettrico: entra in scena Wolf Germani, l’inventore tedesco alla ricerca delle sue origini. Dallo zaino tira via una bottiglia del suo «caffè Germani»: alla fine c’è riuscito, a inventarlo.

Manca qualcuno: «ma dov’è Fiorellino?». Ecco arrivare anche lei: che strano vederla fuori dal suo ristorante cinese, elegante e sorridente come mai. È lei a prendere l’iniziativa, e trascinare tutti in un caffè lì vicino.

Poi il pomeriggio diventa sera, e c’è chi deve scappare. La prima è la mitica Judy Moss. Chissà dove avrà parcheggiato la sua motocicletta. Li saluta con una promessa: rivedersi presto. La prossima volta, però, con birra e musica rock. E sarà una bella festa.

Ecco lì, i nuovi triestini. Persone sconosciute che s’incontrano per la prima volta, nella luce azzurra d’un pomeriggio di dicembre. Persone che fino a quel momento non erano che isole nel mare, costruire insieme barche a vela per raggiungersi e scoprirsi. Eccoli lì, i nuovi triestini. Eccoli incontrarsi per la prima volta, e infine diventare amici. Scambiarsi storie e numeri di telefono. Scrutare l’orizzonte, e le infinite possibilità che si aprono loro, in quella linea tra mare e cielo. Trieste è lì.