Partito da Trieste il carico di giocattoli e dolci per i bambini di Mykolaiv

È partito da Trieste il carico di doni (giocattoli nuovi, biscotti caramelle, cioccolata e dolciumi) destinati ai bambini della città ucraina di Mykolaiv e frutto della raccolta che il Comune di Trieste con i volontari dell’A.N.A. hanno avviato in pochi giorni rispondendo così concretamente all’appello del sindaco di Mykolaiv che, con una lettera inviata al collega di Trieste Roberto Dipiazza, lo ringraziava per l’aiuto finora fornito da Trieste ed evidenziava la situazione di difficoltà crescente della sua città nel contesto bellico, soprattutto per le famiglie, chiedendo in particolare un segno di solidarietà nei confronti dei più piccoli in occasione delle festività natalizie. Nel video di Francesco Bruni, la conferenza stampa nella sede e deposito dell’ Ana in cui sono stati illustrati i risultati della raccolta, a cui è seguita la partenza del carico destinato ai bambini di Mykolaiv.

01:22