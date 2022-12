Pallacanestro Trieste, lunedì 26 dicembre esame interno con Trento

TRIESTE. Vigilia di campionato all'insegna della voglia di riscatto per la Pallacanestro Trieste che lunedì 26 dicembre sul parquet dell'Allianz Dome (palla a due alle 17.30) chiude il 2022 ospitando la Dolomiti Energia Trento. Reduce da due sconfitte consecutive, in casa con Brindisi e a Varese, la formazione triestina va a caccia di punti preziosi per consolidare la sua classifica e ritrovare confidenza con la vittoria.

Sfida complicata dal valore di un'avversaria che, nel girone d'andata, ha saputo nobilitare il suo percorso centrando risultati importanti, come il successo della scorsa settimana contro Milano testimonia.

Massimo Maffezzoli, primo assistente di coach Marco Legovich, ha sottolineato le insidie di una partita che Trieste non può permettersi di sottovalutare. «Ci siamo buttati alle spalle la partita di Varese, che ha mostrato due facce: una che ci è piaciuta meno, dove non siamo stati incisivi ad imporre le nostre cose e un’altra dove abbiamo fatto una grande partita di collettivo e dove abbiamo dimostrato quello che è capitato spesso in questa parte di stagione, ossia di esserci e di potercela giocare con tutti. A Masnago siamo stati puniti dagli episodi ma siamo tornati a casa con la consapevolezza che il nostro percorso in termini di crescita e in termini di coesione prosegue».

Lavoro e grande intensità nel corso degli allenamenti, dunque, per arrivare pronti a un match che la squadra non vuole sbagliare. «In questa settimana - l'analisi di Maffezzoli - ci siamo concentrati sulle caratteristiche di un'avversaria che sta vivendo un grande momento, sta compiendo un percorso in Europa diverso da quello del campionato in Italia, anche se nella prima sono comunque in crescita grazie al doppio successo casalingo conquistato contro Gran Canaria e Amburgo. Il loro scivolone di mercoledì in Polonia non deve distrarci dal nostro obiettivo, sappiamo che Trento ha una fortissima identità difensiva figlia del lavoro del suo coach e che può fare molto male in attacco se messa nelle condizioni di poter esprimere le caratteristiche e le qualità delle sue individualità. Dovremo presentarci solidi, concreti, concentrati ed imporre la nostra idea di pallacanestro».

Maffezzoli inquadra così le caratteristiche della prossima avversaria: «Trento gioca di sistema, molto brava ad imbrigliare gli attacchi avversari con un gioco fatto di fisicità, di cambi, e grande attenzione ai dettagli come ad esempio i cambi e le rotazioni. Sarà uno degli aspetti nei quali dovremo essere bravi attraverso quelli che noi reputiamo essere gli accorgimenti corretti ad imporre il nostro attacco rispetto alla loro difesa».