Gli auguri in concerto del Verdi di Trieste: «Un programma festoso»

TRIESTE Lo strumento che accompagna la sua vita e con il quale realizza ed esprime il proprio pensiero musicale è l’organo anche se, in realtà, il primissimo strumento che lo ha avvicinato alla musica è stato il clavicembalo.

È così che Jacopo Brusa – classe 1985 nato a Pavia – si accosta al mondo delle sette note all’età di sette anni, iniziando un percorso di studi che approda al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano dove, nel 2005, si laurea in Organo e Composizione Organistica col massimo dei voti e la lode, per proseguire poi con la specializzazione al Conservatorio Tartini di Trieste e con studi paralleli anche di clavicembalo.

Accanto agli studi strumentali però Brusa affianca anche quelli di direzione d’orchestra, a partire dai ‘Wiener Musik Seminar’ di Vienna al corso di direzione tenuto dai ‘Musici di Parma’, infine scegliendo ancora il Conservatorio Tartini per completare il triennio accademico nella classe del maestro Antonino Fogliani.

Salire sul podio è una grande passione che il maestro Brusa – stasera, 23 dicembre, alla guida dell’Orchestra del Teatro Verdi nel concerto di Natale con inizio alle 20.30 – ha avvertito fin dai primi anni di studio.

«Partendo dal fatto che l’organo è già di per sé una grande orchestra e che l’esecuzione di un brano presuppone a priori una scelta di orchestrazione riguardo ai registri da impiegare e alle dinamiche da sviluppare – racconta il direttore – devo dire che, in realtà, sono entrato nel mondo dell’opera facendo la comparsa in teatro fin da bambino e sono rimasto affascinato da tutto questo mondo, perciò scegliere di fare il direttore è il naturale approdo di questo sentire».

Dal debutto pressoché scontato con “Serva padrona” alla direzione di un’opera impegnativa come “Gugliemo Tell” di Rossini la carriera di Brusa si è rapidamente sviluppata nell’ambito grande repertorio tradizionale italiano. «Rossini e Verdi sono gli autori che preferisco e sento profondamente miei anche se non tralascio Puccini, del quale recentemente ho diretto Schicchi e Butterfly. Inoltre – spiega - mi piace molto esplorare un repertorio operistico desueto e riportare alla luce titoli dimenticati come “Le maschere” di Mascagni che ho diretto la scorsa estate ma anche affrontare il Novecento e la musica contemporanea, perché ogni volta che c’è una nuova composizione è come se fosse un nuovo nato e quindi l’emozione di dar vita a qualcosa di mai sentito è davvero molto forte».

Per gli auguri natalizi in musica al Verdi il maestro Brusa ha puntato sui compositori più noti inserendo in scaletta Rossini, Donizetti, Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo e Offenbach «per un programma festoso, vario ed eterogeneo, di facile ascolto per tutti, anche per chi non è avvezzo all’opera. Ma non mancherà una perla rara e ricercata come i due brani di Giovanni Gabrieli nell’arrangiamento per ensemble di 16 ottoni, strumenti che fanno sempre un po’ parte della tradizione natalizia».

In palcoscenico oltre all’Orchestra della Fondazione anche un quartetto di giovani ma già affermati cantanti come Claudia Mavilia soprano, Marina Comparato mezzosoprano, Andrea Schifaudo tenore e Viacheslav Strelkov basso. Biglietti a partire da 11 euro, promozioni speciali per giovani under 30 e da 30 a 34 anni. —