Ti porto un libro: Cristina Battocletti racconta Quarantotti Gambini

Ti porto un libro, per sfogliare insieme alcune delle più belle pagine dedicate al mare: con due nuove video-produzioni, alla sua terza edizione a cavallo fra Natale ed Epifania ritorna il progetto “Ti porto un libro”, ancora una volta girato in un set unico e inconfondibile, il Porto di Trieste. Promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge, coordinato da Vanna Coslovich e Valentina Gasparet, Ti porto un libro 2022 – 2023 propone due nuovi video-racconti, sulle parole di Pier Antonio Quarantotti Gambini e di Predrag Matvejevi?. Nella puntata di oggi la giornalista e scrittrice Cristina Battocletti ci sospinge con “L’onda dell’incrociatore” di Pier Antonio Quarantotti Gambini.

05:58