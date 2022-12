Il saluto natalizio dei delfini a Trieste

Prima la “nuotatina” estiva, a metà strada fra Italia e Slovenia. E adesso, sotto Natale, il ritorno a Trieste, in pieno golfo, non lontano dalla terra ferma. Due delfini hanno dato spettacolo a poche centinaia di metri dalla riva. Si tratta di un esemplare adulto e di uno più giovane, presumibilmente madre e figlio: le loro affascinanti evoluzioni subacquee, intercalate da qualche salto in superficie, sono state riprese con il telefonino da un triestino, Fabio Tomasi, mentre si trovava a bordo di una barca. Ecco il suo video, che ha fatto incetta di "like". Qui l'articolo

00:45