"Il piano in città" anima le festività tra le vie di Gorizia

A Gorizia si animano le festività: la Camera di commercio Venezia Giulia finanzia una serie di proposte organizzate da Terziaria Venezia Giulia e che animeranno il centro cittadino in queste prossime settimane. Un’iniziativa che intende essere un sostegno e uno stimolo alla collaborazione di imprese e cittadini in vista di una crescente coinvolgimento diffuso che condurrà all’evento del 2025. Una di queste iniziative è "Il piano in città": nell’area pedonale, infatti, è a disposizione di tutti un pianoforte e chi lo desidererà può esibirsi. Video di Roberto Marega

03:46