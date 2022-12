Natale in montagna in Friuli Venezia Giulia: le piste aperte e il programma

TRIESTE La montagna del Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere le festività natalizie con impianti aperti in tutti i poli sciistici, animazioni e attività lungo l'intero arco alpino. Da venerdì 23 dicembre PromoTurismoFVG ha disposto alcune nuove aperture di impianti di risalita e piste, «che vanno a integrare quanto di già aperto nelle ultime settimane».

Le aperture in programma

Forni di Sopra: dal 23 aprirà tutto il Varmost (dunque anche le piste chiuse finora, Varmost1 in particolare) e il Fantasy Park, mentre per il Davost, oltre a quanto già aperto, occorre attendere l’evoluzione meteo.

Sauris: dal 23 a Sauris di Sopra lo skilift e la pista Richelan, oltre al Campo Scuola già operativo; dal 24 dicembre aprirà lo skilift a Sauris di Sotto e il relativo Campo Scuola.

Piancavallo: dal 23 apriranno la seggiovia Tremol2 e la pista Nazionale Alta; dal 26 dicembre aperta la pista Sauc Budoia.

Sappada: da sabato aprono le 2 seggiovie del 2000 e dal giorno di Natale aprirà Nevelandia.

Sella Nevea: da sabato apre la risalita per sci alpinisti Gilberti-Prevala, è aperto l’anello di fondo in quota e il martedì riprendono le giornate dedicate allo scialpinismo.

A Tarvisio dal 23 si apre l’intera pista di Prampero, e la seggiovia dell’Angelo con relative quattro piste e collegamento basso. Sono aperti il parco giochi, il bob su rotaia, l’anello di fondo dell’Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Saisera.

Zoncolan: dal 23 tutto aperto ad eccezione della pista “Tamai 2”, con l’apertura della pista “1” e quella di rientro a Ravascletto. La nuova pista di sci di fondo dello Zoncolan lunga 2,2 km, a quota 1750 metri è accessibile per tutti gli appassionati di questo sport dalla funivia di Ravascletto.

Skipass: al via la vendita online

Con l’ingresso nel periodo di alta stagione, l’apertura di quasi tutti gli impianti e la sospensione delle scontistiche previste nelle scorse settimane, PromoTurismoFVG ricorda che, per evitare code alle casse, c’è la possibilità di comprare il biglietto online: occorre registrarsi sul sito e recarsi - una sola volta - alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni).

Coloro che possiedono già la card potranno caricare direttamente i biglietti, evitando così ulteriori passaggi alle casse, e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti. Sul portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, sono disponibili gli skipass giornalieri, CartaNeve, Sci@sempre, Sci@ore e abbonamenti pedoni.

Chi acquista lo skipass, ma è ancora sprovvisto di “Ticket Card” riceverà un voucher e dovrà recarsi alle casse per la conversione in biglietto e da questi giorni è attiva anche la promozione in collaborazione con Aspiag Service “Sciare a Nordest”: ogni settimana l’app “Despar Tribù” regala uno sconto per l’acquisto di uno skipass giornaliero in Friuli Venezia Giulia.

Non solo sci.

Tra le proposte per gli appassionati della montagna, ricorda PromoTurismoFvg, durante le festività, ci sono anche passeggiate al winter forest breathing, ciaspolate, escursioni per principianti ed esperti. A Sappada, ad esempio, sarà possibile andare «A spasso con la slitta» trainata da un cavallo. A Sauris per tutto il periodo natalizio saranno proposte ciaspolate a tema. Il 1/o gennaio l'appuntamento è invece a Tarvisio, a Camporosso dove la Fiaccolata del Monte Lussari, il celebre appuntamento di inizio anno organizzato dall'US Camporosso, ritorna dopo due anni di stop per festeggiare la 5.ma edizione.

Qui il programma completo con tutte le attività