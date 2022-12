Dal Tagadà all’Amor Express: a Trieste aperto il “Santa Claus Village”

TRIESTE Le attrazioni classiche come l’autoscontro, il Tagadà o il Brucomela, i giochi per i più piccoli tra trenini e grandi scivoli, e ancora i peluche da vincere, l’immancabile zucchero filato e le mille luci che accompagnano ogni giostra. Inaugurato il tradizionale luna park “Santa Claus Village”, che resterà aperto fino all’8 gennaio e che quest’anno trasloca dalle Rive a Valmaura, con una cinquantina di operatori in tutto.

Taglio del nastro con il vicesindaco Serena Tonel e poi la manifestazione ha accolto subito i primi clienti, attorno alle 16. Adolescenti soprattutto e bambini accompagnati dai genitori. Tra le postazioni storiche c’è l’Amor Express, seggiolini che girano velocemente e che per qualche minuto vedono l’aggiunta di una copertura, che permette agli innamorati di scambiarsi baci fugaci, «un’attrazione che ha 40 anni e che è molto conosciuta in ogni città dove andiamo» spiega Jason Pivetta, il più giovane di una famiglia di giostrai di Padova, «fino allo scorso anno, in pieno centro, eravamo sicuramente più visibili. Qui comunque è un punto noto a Trieste, ci siamo venuti in passato per una ventina di edizioni e non è male. Vedremo come andrà questa volta».

Tra le giostre più longeve e amate dai ragazzi c’è anche il Tagadà, una pista da ballo circolare che sobbalza di continuo, a suon di musica. Tentare di conquistare l’equilibrio, in piedi, rappresenta il divertimento principale, per uno spazio «attivo dal 1978. E dal 1981 veniamo a Trieste» racconta Alessio Zamperla, «vediamo molti giovani e giovanissimi, piace tanto. Il luna park in generale, ovunque andiamo, conserva ancora il suo fascino e attira sempre parecchia gente».

Arriva il Luna Park a Trieste: a Valmaura “fuggi fuggi” di auto e furgoni in sosta per evitare le multe MICOL BRUSAFERRO 20 Dicembre 2022 MICOL BRUSAFERRO

Ci sono poi diversi spazi per i bimbi, tra trenini, giostre con cavalli e astronavi, automobiline, mini autoscontri, maxi scivoli e seggiolini volanti. Per ragazzi e adulti si punta sull’adrenalina, con strutture che sfidano l’altezza e la velocità. Per un pubblico di tutte l’età ci sono invece i giochi a premi per vincere enormi pupazzi o stand con dolci e proposte salate.

Paolo Grandi, referente per la manifestazione, ringrazia «la comunità ebraica, che non ha ostacolato la presenza dell’evento in questa zona, siamo vicini alla Risiera ma comunque siamo a una giusta distanza. E ci scusiamo anche con gli anziani che frequentano i grandi negozi presenti, se non troveranno parcheggio magari vicino agli esercizi commerciali, e dovranno fare qualche passo in più. Comunque finora abbiamo ricevuto risposte positive dalla gente. Speriamo solo nel tempo, se il quadro meteo rimarrà stabile sarà di sicuro una buona edizione».

Gli orari di apertura del “Santa Claus Village” sono: nei giorni feriali dalle 15 alle 21.30, sabato e giorni prefestivi e festivi dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 22.30, tutti con un’ora di margine per il deflusso dall’area.

I coupon, attivi per le scontistiche sui biglietti, sono pubblicati su lunaparkonline.com.