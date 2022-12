La nuova concessionaria A4 entra nella fase operativa: tariffe congelate nel 2023

Società Autostrade Alto Adriatico entra nella fase operativa. Massimiliano Fedriga, a margine di una conferenza stampa a Trieste Airport, informa di un emendamento approvato in commissione Bilancio alla Camera e ufficializza il passo avanti «decisivo» per il rinnovo trentennale della concessione autostradale. Un dossier chiave per la concessione “in house”, garantire il completamento dei lavori di allargamento della A4 con una terza corsia e contenere i ritocchi al pedaggio. Pedaggio - e questa per gli utenti è una notizia ancora più gradita -, che non aumenterà nemmeno nel 2023).

A fine novembre la Corte dei conti ha proceduto alla doppia registrazione del decreto interministeriale di approvazione dell’Accordo di Cooperazione firmato dall’ente concedente, il ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, dalle Regioni socie (Friuli Venezia Giulia, 67%, e Veneto, 33%) e dalla Newco, e del terzo atto aggiuntivo alla convenzione con Autovie Venete, la concessionaria uscente.

Chiusa la fase burocratico-amministrativa, si è aperta quella operativa di passaggio alla nuova società concessionaria, un iter che dovrebbe concludersi entro il primo semestre 2023 con una prima volta assoluta in Italia: l’affidamento di una concessione autostradale a una società interamente pubblica, partecipata da due amministrazioni regionali.

Nelle ultime ore, ecco l’informazione di Fedriga, si è superato in Commissione bilancio l’ultimo ostacolo. Con un emendamento ad hoc, fa sapere il presidente della Regione, si è evitata la chiusura della Newco prevista per legge per le società pubbliche con tre bilanci consecutivi in perdita. La mancanza di ricavi, nel caso specifico, è riconducibile all’inoperatività dovuta ai tempi lunghi delle procedure tecniche necessarie a seguito della norma approvata dall’allora governo Renzi.

A manifestare soddisfazione all’ultima curva di un percorso lungo e complesso è anche Anna Di Pasquale, amministratore unico di Alto Adriatico. «Un ulteriore tassello per completare il puzzle – commenta Di Pasquale –. A questo punto siamo in grado di avviare le operazioni necessarie a capitalizzare la società in modo da poter girare ad Autovie la quota di subentro. L’importo? Supera i 400 milioni di euro, ma non tutta questa cifra verrà riconosciuta in denaro. Con la contestuale riduzione del capitale sociale di Autovie venete, infatti, Alto Adriatico di fatto controllerà la concessionaria uscente e avrà perciò un credito verso la sua controllata».

L’operazione consentirà di proseguire i lavori di ampliamento della carreggiata, per i quali sono stati realizzati investimenti per oltre un miliardo in dieci anni, con Autovie tra i primi posti in Italia proporzionalmente alla rete gestita. Investimenti resi possibili in larga parte grazie al provento dei pedaggi, che negli ultimi anni, per effetto delle indicazioni statali, non hanno peraltro subito aumenti. Nel 2023 il prezzo del ticket al casello resterà invariato per il quinto anno consecutivo.

Autovie non ha nemmeno avanzato proposta di incremento, nella consapevolezza che Roma non avrebbe autorizzato rincari in una fase (che dura ormai dal 2017) di revisione del rapporto concessorio.

Lo stato dell’arte della terza corsia, informa la società, vede al momento realizzati 50 chilometri dei 95 complessivi dell’intero progetto. In piena pandemia, nell’autunno 2020 è stato portato a termine il tratto di 26 chilometri da Alvisopoli a Gonars, che comprende il doppio viadotto sul fiume Tagliamento, mentre nell’estate 2021 è stato aperto al traffico il tratto a tre corsie di 5 chilometri tra il Nodo di Palmanova e Gonars.

L’obiettivo è di terminare nell’estate 2023 il cantiere del primo sub lotto del secondo lotto (Portogruaro-Alvisopoli) lungo quasi 9 chilometri. Opera complessa in quanto non sarà sufficiente srotolare l’asfalto, ma si dovranno anche ricostruire i collegamenti con la viabilità comunale (24 solo nell’ultimo tratto tra cavalcavia, sottopassi, ponti e scatolari idraulici).

Il Commissario delegato per l’emergenza dell’autostrada A4 (recentemente prorogato fino alla fine del 2024), il presidente Massimiliano Fedriga, ha comunque bandito due gare importanti: il primo riguarda dieci cavalcavia nel tratto tra San Donà di Piave e Portogruaro, il secondo due grandi aree di sosta per i mezzi pesanti a Fratta Nord e Fratta Sud.