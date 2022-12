Il “saluto” di Natale dei delfini a Trieste: mamma e figlio vicini a riva

TRIESTE Prima la “nuotatina” estiva, a metà strada fra Italia e Slovenia. E adesso, sotto Natale, il ritorno a Trieste, in pieno golfo, non lontano dalla terra ferma. Due delfini hanno dato spettacolo, l’altro giorno, a poche centinaia di metri dalla riva.

Si tratta di un esemplare adulto e di uno più giovane, presumibilmente madre e figlio: le loro affascinanti evoluzioni subacquee, intercalate da qualche salto in superficie, sono state riprese con il telefonino da un triestino, Fabio Tomasi, mentre si trovava a bordo di una barca. Il suo video ha rapidamente fatto il giro del web: rilanciato via social pure dall’Area marina protetta di Miramare, ha collezionato centinaia di “like”.

Il saluto natalizio dei delfini a Trieste

L’avvistamento delle ultime ore è speciale: di norma sono i cosiddetti “tursiopi” a frequentare le acque nostrane, mentre stavolta si tratta di due esemplari di “delphinus delphis”, ovvero il delfino comune, che non si ritrova spesso nei paraggi di Trieste e non fa neppure parte della comunità stanziale al largo delle coste della Slovenia, che spesso “sconfina” ed è costantemente monitorata dai ricercatori del gruppo Morigenos. Madre e figlio, o figlia, erano stati già avvistati in estate verso Capodistria, e poi anche nella zona di Muggia.

«A luglio erano stati individuati dai colleghi sloveni, che proprio in questi giorni ci hanno contattati per capire i movimenti dei due esemplari qui a Trieste», spiega Saul Ciriaco, ricercatore dell’Area marina protetta di Miramare: «Inizialmente si pensava fossero dei “tursiopi”, poi sono stati osservati con attenzione e abbiamo capito che non era così. Tra i casi analoghi più eclatanti ricordo nel 2010 quello di “Elisabeth”, esemplare rimasto nelle acque del nostro golfo per mesi. Una presenza a quel tempo importante, perché erano 50 anni che non si vedeva un delfino comune a Trieste. Poi, un anno dopo, eccone un altro. In quel caso venne chiamato “Franz”».

Da allora nessun altro delfino comune era stato più notato da queste parti. Fino, per l’appunto, a quest’anno. «Non sappiano ancora con esattezza le condizioni di salute dei due, ma è molto probabile che stiano bene qui», aggiunge Ciriaco: «Avranno trovato una buona quantità di cibo e un mare più calmo rispetto ad altre zone». Chissà se stavolta la coppia deciderà di fermarsi solo per una veloce “nuotata” nel golfo, come in estate, o se la permanenza sarà più lunga. Nel video girato da Tomasi si notano i due delfini procedere vicini, con le classiche pinne sul dorso che emergono per qualche secondo fuori dall’acqua. Poi uno dei due, a quanto si capisce il più piccolo, si avvicina più volte all’imbarcazione da sotto, rapidamente, prima di tornare in superficie. Chi è sulla barca assiste stupito a tutti questi spostamenti.

Anche durante la Barcolana una coppia di delfini, per nulla impauriti, era stata notata per un brevissimo momento tra gli scafi in gara. Potrebbe trattarsi proprio degli stessi esemplari di oggi.—